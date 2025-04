Pastora é feita refém por criminosos após sair de culto

A pastora Simone Sillos foi sequestrada por dois criminosos na última terça-feira (2), no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza (CE). Ela saía de uma reunião com mulheres cristãs quando foi abordada e rendida pelos suspeitos.

Um dos homens assumiu o volante do carro da vítima, enquanto o outro — armado — sentou-se no banco de trás ao lado de Simone. Durante quase uma hora, ela foi mantida como refém e obrigada a manter a cabeça baixa.

“Eles mandaram eu ficar de cabeça baixa. Pegaram meu celular, minhas joias, meu cartão de crédito, minhas senhas. Fizeram transferências, Pix, compras. Tudo o que podiam levar, levaram”, relatou Simone à TV Globo.

Suspeitos usaram carro de apoio

A pastora contou que os assaltantes estavam acompanhados de um terceiro criminoso, que dava apoio em outro carro. Após algum tempo em poder da dupla, ela ouviu um dos criminosos do carro de apoio dizendo que a libertassem, pois já haviam feito todas as transações e compras com os dados dela. No entanto, a dupla hesitava em soltá-la.

“Falei: ‘Meu filho, você já está com tudo. Meus cartões, senhas, celular, bolsa… só quero minha identidade’. Eu estava com a Bíblia na mão”, disse a pastora.

Simone foi deixada em uma rua deserta, apenas com o RG e a Bíblia. A Polícia Militar foi acionada em seguida.

Dois suspeitos foram presos

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Ceará, dois suspeitos — de 18 e 25 anos — foram presos. O terceiro envolvido, que dirigia o carro de apoio, conseguiu fugir e segue sendo procurado.

(*) Com informações do Meio Norte

