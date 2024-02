Homem investigado por tentar sequestrar criança é preso no Amazonas

Eleovaldo Venâncio Rocha, 41, foi preso, nesta segunda-feira (26), investigado pelo crime de tentativa de sequestro contra uma criança de 7 anos, ocorrido na quarta-feira (21), por volta das 13h, no bairro Paulo Correa, em Parintins, no interior do Amazonas.

Conforme a delegada Marna de Miranda, da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Parintins, as investigações iniciaram após a equipe policial tomar conhecimento de uma publicação feita em uma rede social pela mãe da criança. A mulher relatava que um indivíduo tentou sequestrar o filho dela no momento em que ela o levava para a escola.

“As vítimas estavam seguindo o trajeto a pé até a escola quando foram abordadas pelo autor. Ele perguntou se a criança era menino ou menina e disse que queria ela. A mãe ficou assustada e passou a acelerar os passos. Já o autor se dirigiu até um carro de cor branca e pegou uma barra de ferro”, explicou a delegada.

Segundo a autoridade policial, ao chegar à escola, a mulher contou o fato para a coordenadora pedagógica, que a orientou a procurar a delegacia e formalizar a ocorrência. No entanto, a mulher ficou com bastante medo e não foi à delegacia de imediato, apenas fez uma publicação nas redes sociais para alertar outras mães.

“Após tomarmos ciência do caso, iniciamos as investigações e no dia seguinte, fomos ao endereço apontado pela mãe. No local, coletamos e analisamos imagens das câmeras de segurança e foi constatada a veracidade da denúncia”, informou Marna.

Também foi averiguado que essa não havia sido a única vez que o autor abordou mulheres com crianças e crianças sozinhas, mas as pessoas não tiveram coragem de denunciá-lo.

“Com base nisso, representei à Justiça pela prisão temporária do indivíduo, busca do veículo e domiciliar. As ordens judiciais foram decretadas pelo Poder Judiciário e cumpridas hoje”, relatou a autoridade policial.

Eleovaldo Venâncio Rocha foi conduzido à sede da DEP. Ele será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

