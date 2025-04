VÍDEO: Matteus Amaral assume nova namorada e diz ‘estou muito feliz’

O casal oficializou a relação durante uma visita à cidade natal do gaúcho, Alegrete, no Rio Grande do Sul

Após rumores sobre um novo romance, o ex-BBB Matteus Amaral, de 28 anos, confirmou o namoro com a estudante de medicina e influenciadora digital Anna Julia Ferreira, de 24 anos. O casal oficializou a relação durante uma visita à cidade natal do gaúcho, Alegrete, no Rio Grande do Sul.

Em um evento que marcou o lançamento de sua marca de vestuário e cultura gaúcha, a BahMatteus, Matteus apresentou Anna Julia à família e aos fãs presentes.

O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais. “Quero apresentar para vocês a minha namorada, Anna Julia. Conhecendo Alegrete, finalmente, estou muito feliz”, declarou ele.

Matteus estava solteiro desde o fim do relacionamento com Isabelle Nogueira, romance que começou ainda no “BBB 24”. A relação com Isabelle durou cerca de dez meses e terminou devido à agenda profissional intensa dos dois.

Apesar de demonstrar felicidade com a nova relação, Matteus foi alvo de críticas nas redes sociais. Muitos internautas desaprovaram o romance e o acusaram de ter superado rapidamente o término com Isabelle, com quem chegou a ficar noivo antes da separação.

Leia mais

Marceneiro é preso ao receber dinheiro falso pelos Correios

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱