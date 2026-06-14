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Cantor norte-americano apareceu na Rocinha, vestiu a camisa da Seleção Brasileira e fez referências a Neymar horas antes da queda de helicóptero no Rio.

Oliver Tree aproveitou os últimos dias no Brasil para mergulhar na cultura local e compartilhar a experiência com milhões de seguidores. Horas antes de morrer em um acidente envolvendo dois helicópteros no Rio de Janeiro, neste domingo (14), o cantor e influenciador norte-americano publicou um vídeo em que aparece vestindo a camisa da Seleção Brasileira, segurando uma réplica da taça da Copa do Mundo e exaltando Neymar.

O conteúdo, publicado nas redes sociais, faz parte do projeto “Gringo 24 horas no Brasil”, gravado em parceria com o youtuber brasileiro Iae Break. Durante a gravação, o artista percorre a Rocinha, interage com moradores e participa de atividades ligadas ao cotidiano da comunidade. Além disso, ele registra diferentes momentos da experiência para mostrar aos seguidores.

Em um dos trechos mais comentados, Oliver demonstra entusiasmo com o futebol brasileiro. Usando a camisa amarela da Seleção, ele pede que o Brasil conquiste o título mundial, grita o nome de Neymar e chuta uma bola em uma quadra da favela. Ao mesmo tempo, o cantor se diverte com os moradores e entra no clima da gravação.

Depois disso, Oliver aparece passeando de moto pelas ruas da Rocinha e exibindo o corte de cabelo que se tornou uma de suas marcas registradas. Enquanto conhece a comunidade, ele conversa com moradores e participa de diferentes atividades. Ao longo do vídeo, o artista surge sorridente e encantado com a recepção recebida no Brasil.

Publicação ganhou mensagens de despedida

Após a confirmação da morte, milhares de fãs passaram a comentar na postagem. Muitos destacaram a felicidade demonstrada por Oliver durante a passagem pelo país. Além das homenagens, internautas compartilharam trechos do vídeo e lamentaram que aquelas tenham sido algumas das últimas imagens do cantor.

“Ele estava muito feliz. Que tristeza”, escreveu um internauta em uma das mensagens mais curtidas da publicação.

Por sua vez, o influenciador Iae Break também lamentou a tragédia. Em uma homenagem nas redes sociais, ele compartilhou fotos ao lado do cantor e dos demais ocupantes das aeronaves. Em seguida, publicou uma mensagem de despedida.

“Não acredito que vocês se foram”, escreveu.

Acidente deixou seis mortos

Oliver Tree, de 32 anos, está entre as seis vítimas da colisão entre dois helicópteros registrada na manhã deste domingo (14), no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as aeronaves se chocaram no ar e caíram em um terreno próximo à Avenida das Américas. Com o impacto, um dos helicópteros explodiu ao atingir o solo, provocando incêndio e novas explosões. Enquanto equipes de emergência atuavam no local, moradores registraram a ocorrência em vídeos.

Por fim, os bombeiros confirmaram que nenhum dos ocupantes sobreviveu. As autoridades investigam as circunstâncias da colisão.

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