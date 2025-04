VÍDEO: Criminosos usam pedras para quebrar janelas de carros e furtar pertences em Manaus

Nas imagens é possível ver vários carros com vidros estilhaçados e o interior revirado

Uma onda de furtos tem assustado trabalhadores e moradores da avenida Campos Sales, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. De acordo com denúncias, criminosos estão utilizando pedras para quebrar as janelas dos veículos estacionados nas proximidades de uma área comercial, levando pertences pessoais das vítimas.

Conforme relatos, a prática, que antes se limitava ao período noturno, agora também ocorre durante o dia, aumentando ainda mais a insegurança da população.

Em um vídeo gravado por testemunhas, é possível ver vários carros com vidros estilhaçados e o interior revirado.

A comunidade local se diz preocupada com o aumento dos casos e cobra uma resposta urgente das autoridades para garantir a segurança na região.

