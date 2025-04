Com Lula em SP, Bolsonaro faz ato pela anistia na av. Paulista

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realiza neste domingo (6.abr.2025) um ato com apoiadores na av. Paulista, em São Paulo. A manifestação está marcada para 14h e vai reunir aliados como os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Romeu Zema (Novo-MG) e Ratinho Jr. (PSD-PR) –cotados para disputar o Planalto em 2026, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e congressistas como o senador Rogério Marinho (PL-RN) e o deputado Nikolas Ferreira (PL).

Ausente no ato de Copacabana, no Rio, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro está confirmada. No entanto, haverá um esquema de segurança especial. Motivo: a mulher de Bolsonaro foi submetida a um procedimento cirúrgico de redução das próteses nas mamas e segue em recuperação. Uma “bolha” ao seu redor servirá para evitar empurrões e abraços de apoiadores.

Adversário de Bolsonaro nas eleições de 2022, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em São Paulo. O petista chegou na noite de 6ª feira (4.abr) e passa o final de semana na capital paulista.

No sábado, ele e Janja visitaram dom Angélico, que celebrou o casamento do presidente com a socióloga em maio de 2022. Na 2ª feira (7.abr), Lula terá compromissos em Montes Claros (MG) e em Cajamar (SP).

*Com informações do Poder2360

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱