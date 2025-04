SSP-AM aguarda donos de 472 aparelhos celulares prontos para serem restituídos

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (NIRC), informa que cerca de 472 dispositivos aguardam para serem restituídos aos seus verdadeiros proprietários. A entrega é realizada na sede do NIRC, localizada no conjunto Celetramazon, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, das 9h às 15h.

O diretor do NIRC, delegado Bruno Hitotuzi, explicou que de 1 a 4 de abril, o núcleo realizou o mutirão de entrega dos mil aparelhos celulares.

“O RecuperaFone está aguardando os donos de 472 celulares para realizarmos a entrega. Ao vir aqui na sede do NIRC, é importante que o cidadão amazonense esteja portando um documento com foto e tenha em mãos a nota fiscal, a caixa do aparelho ou o boletim de ocorrência, para que receba seu aparelho recuperado”, explica a autoridade policial.

Ao todo, mais de mil celulares recuperados a partir do trabalho integrado da Forças de Segurança, estavam disponíveis para restituição. Para a entrega, a SSP-AM realizou quatro dias de mutirão. O delegado Hitotuzi informou que quem não pôde comparecer nesses dias, pode se deslocar a unidade para receber de volta o seu aparelho.

“Nossas equipes seguem empenhadas na devolução desses aparelhos. O dono pode vir conosco fazer a retirada do seu aparelho, assim como as mais de 500 pessoas que já tiveram seus celulares devolvidos somente nesta edição”, ressaltou o delegado.

