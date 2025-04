VÍDEO: Homem que agrediu idoso com enxada é preso em Manaus

Um homem identificado como Dario Teodósio da Silva, de 46 anos, foi preso neste sábado (5) após atacar violentamente o idoso Carlinhos Alves de Oliveira, de 60 anos, na rua Ambrósio Ayres, no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. A confusão foi registrada em vídeo por testemunhas.

Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao local, os agentes encontraram o idoso caído no chão, com múltiplas lesões pelo corpo e um corte profundo no calcanhar direito. Dario, ao perceber a chegada da viatura, se entregou espontaneamente.

O caso teve início após uma briga de vizinhos provocada por um desentendimento relacionado a um cano quebrado, que estaria causando vazamento de água no quintal de um dos envolvidos. Durante a discussão, ambos usaram pedaços de madeira e uma enxada.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver o momento em que Carlinhos é derrubado e agredido com golpes de enxada. A confusão só foi encerrada após a intervenção de um terceiro homem, que sacou uma arma de fogo e conseguiu dispersar os envolvidos.

O idoso foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a uma unidade hospitalar. Dario foi levado para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e deve responder por tentativa de homicídio.

