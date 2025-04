Homem estupra adolescente em barco e oferece R$ 50 para silenciar crime no AM

Um homem identificado como Nazareno Freitas Maia dos Santos, de 54 anos, foi preso nesta segunda-feira (7) por abusar sexualmente de uma adolescente de 13 anos, em Borba, no interior do Amazonas.

O crime ocorreu no dia 8 de setembro de 2024, dentro da casa de máquinas da embarcação do suspeito, enquanto eles seguiam viagem rumo ao município.

De acordo com a Polícia Civil, após o crime, o Nazareno coagiu a vítima oferecendo R$ 50 para que ela não contasse sobre o fato a ninguém.

A prisão do suspeito foi realizada por meio da 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Borba (a 151 quilômetros de Manaus), com apoio do Departamento de Polícia do Interior (DPI).

A Polícia Civil deve repassar mais detalhes do caso durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (8). Assim que novas informações forem divulgadas, esta matéria será atualizada.

Outro caso

No dia 3 de abril, um homem de 20 anos foi preso por estupro de vulnerável e tráfico de drogas. O crime ocorreu no bairro José Carlos Mestrinho, no município de São Paulo de Olivença, interior do Amazonas.

Durante a abordagem conjunta da Polícia Civil com o conselheiro tutelar, a menina informou que estava no local porque mantinha um relacionamento amoroso com o suposto autor.

“Após prestar atendimento à vítima, ficou comprovado que o suposto autor do tráfico de drogas se relacionava sexualmente com a menina de 12 anos há alguns meses e que a estava usando no comércio de drogas”, informou a delegada Maria Roselane.

