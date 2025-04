Jovem é preso após ameaçar expor fotos íntimas de ex em Manaus

Um homem de 18 anos foi preso, nesta segunda-feira (7), por descumprimento de medida protetiva, ameaça, injúria e violência psicológica no contexto da violência doméstica cometida contra sua ex-companheira, de 23 anos. A prisão foi realizada no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Ameaça

De acordo com a delegada Kelene Passos, a vítima já estava separada do autor há cerca de dois meses.“A equipe policial recebeu informações de que o autor foi até o restaurante onde a vítima se encontrava e começou a agredi-la, além de ofendê-la com palavras de baixo calão e ameaçá-la com a divulgação de fotos íntimas nas redes sociais”, explicou a delegada.

Ainda conforme a autoridade policial, diante das informações recebidas, os policiais iniciaram as diligências e efetuaram a prisão do homem.

Procedimentos

O homem responderá por descumprimento de medida protetiva, injúria, ameaça e violência psicológica. Ele permanecerá à disposição da Justiça.

