Majestic BJJ 5 reúne público recorde e consagra novos campeões

Evento atraiu mais de 2,5 mil pessoas em Manaus e consolidou-se como o maior do jiu-jitsu no Norte do Brasil

O Majestic BJJ Challenge 5 lotou o Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus, no último sábado (5), e consolidou-se como o maior espetáculo de jiu-jitsu do Norte do Brasil. Com ingressos esgotados, o evento reuniu mais de 2,5 mil pessoas e apresentou 16 lutas de alto nível técnico.

Combates marcantes e diversidade no tatame

Com 32 atletas no card, o evento destacou-se pela variedade: lutas femininas, duelos kids e disputas de cinturão animaram o público. A tetracampeã Juliana ‘The Queen’ Aleixo celebrou o feito com gratidão.

“Para mim é um orgulho, uma satisfação enorme, é superação. Só tenho a agradecer a Deus e a toda organização do Majestic por dar oportunidade a mulheres e master, como eu”, celebrou ‘The Queen’.

A atmosfera intensa envolveu familiares, torcedores e amantes da arte suave, que celebraram cada golpe e finalização como em uma grande confraternização.

Organização elogiada e transmissão inédita

A organização do MBC5 foi amplamente elogiada. Com cronograma pontual e estrutura adequada, o evento ainda marcou história com sua transmissão ao vivo pela TV Encontro das Águas e pelo YouTube, alcançando público nacional e internacional.

“Essa edição do Majestic foi espetacular, a casa estava completamente lotada. Quando fechamos as lutas, pensamos muito no jogo dos dois lutadores para que as lutas sejam empolgantes. E foi exatamente o que tivemos”, celebrou Léo DanaUara, um dos organizadores do evento.

Além disso, a estreia da parceria com a Uninorte garantiu atendimento fisioterapêutico e apoio médico a todos os atletas.

Duelo principal consagra Baby Shark

No card principal, o público assistiu a grandes disputas de cinturão. Destaque para Fredson Alves, Felipe Machado e Diogo “Baby Shark” Reis, que venceu Cleber Clandestino e levou o cinturão da categoria até 65 kg com kimono.

“Estou muito feliz de fazer parte da história do Majestic. Foi um privilégio lutar em um evento grande com a minha família presente. Eu nasci e cresci aqui, e é muito gratificante pra mim”, afirmou ‘Baby Shark’, que explicou o motivo do apelido.

“Apesar de ser adulto e ter 23 anos, tenho aparência e voz de criança. Quando morava em Abu Dhabi, um árabe me apelidou de Baby Shark, e ficou. Pareço um bebê, mas dentro do tatame sou um tubarão”, concluiu.

Lista de campeões do Majestic BJJ Challenge 5

Maria “Pandinha” Eduarda

João Coelho

Anna “Pitbull” Beatriz

Hadassa Crisóstomo

Luiz “Malvadeza” Miguel

Luiz “Paquito” Guilherme

Luiz Felipe

Vitor “BodyMonster” Maciel

Enoc Martins

Maysa Ladislau

Arcangelo Anjo

Juliana “The Queen” Aleixo

Rodrigo “Berimbolo” Otávio

Fredson Alves

Felipe “Lipe” Machado – cinturão 65kg sem kimono

Diogo “Baby Shark” Reis – cinturão 65kg com kimono

