RECADO AO TREINADOR

Em vídeo publicado antes da estreia do Brasil, Lula pediu mais garra aos jogadores e afirmou que Ancelotti pode se tornar “herói” do país.

Horas antes da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou uma mensagem de apoio ao elenco comandado por Carlo Ancelotti. Em vídeo divulgado nas redes sociais neste sábado (13), ele pediu mais garra dos jogadores e destacou a importância da união dentro de campo.

Além disso, Lula afirmou que a equipe precisa entrar em campo com “alma” para buscar o hexacampeonato.

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“Dê um conselho para esses meninos: além de jogar a bola que vocês sabem, joguem com um pouco de alma. Quando cair, levante. Quando cair, não fique reclamando, levante e vá tirar a bola do adversário”, afirmou.

Lula pede que equipe jogue pelo povo brasileiro

Durante a mensagem, o presidente ressaltou que os jogadores representam milhões de brasileiros que acompanham a Copa do Mundo.

Segundo Lula, muitos atletas tiveram origem humilde e conhecem de perto a paixão nacional pelo futebol. Por isso, ele pediu que a equipe pense nos torcedores ao entrar em campo.

“Diga para eles que precisam jogar para o povo brasileiro, para os adolescentes, para os meninos e meninas que estão com expectativa muito grande da nossa seleção conquistar o hexacampeonato”, declarou.

Além disso, o presidente afirmou que a Seleção tem a responsabilidade de inspirar jovens em todo o país.

Presidente também envia mensagem a Ancelotti

Lula também direcionou parte do recado ao técnico Carlo Ancelotti. Para ele, a força coletiva pode ser decisiva ao longo da competição.

Segundo o presidente, garra, unidade e comprometimento podem fazer a diferença nos momentos mais difíceis da Copa.

“Diga a eles que o que vale é a garra, é a coesão, a unidade, a harmonia do time”, afirmou.

Em seguida, Lula elogiou o treinador italiano e disse que ele poderá entrar para a história caso conquiste o título mundial com a Seleção.

“Se você conseguir isso, Ancelotti, você vai ser o nosso herói”, completou.

Brasil estreia contra o Marrocos

Agora, a Seleção Brasileira volta suas atenções para a estreia na Copa do Mundo. O Brasil enfrenta o Marrocos neste sábado (13), às 19h (horário de Brasília), pela primeira rodada do Grupo C.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti inicia a caminhada em busca do sexto título mundial. Enquanto isso, milhões de torcedores acompanham a expectativa pelo primeiro compromisso da Seleção no torneio.

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