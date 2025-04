Cantor de forró é suspeito de agredir esposa por ciúmes em Manaus

Segundo a vítima, ele não gostou que ela fez um vídeo com umas colegas de trabalho.

O cantor de forró Diego Damasceno, de 29 anos, é suspeito de espancar a esposa, Kaline Milena, de 30 anos, na madrugada desta segunda-feira (7), em Manaus. De acordo com a polícia, o casal havia saído para um bar e, por volta de 1h30, já em casa, iniciou uma discussão motivada por ciúmes.

Segundo a vítima, a briga começou após ela publicar um vídeo nas redes sociais relacionado a um trabalho.

“A briga começou porque eu postei um Reels. Estava fazendo uma ação no sábado, pelo Dr. Guaraná, no Vasco Vasques, e precisei dançar com minhas colegas de trabalho. Ele não gostou”, afirmou Kaline durante entrevista à imprensa.

Ela relata que, na volta para casa, Diego estava embriagado e ficou agressivo. “Ele começou a criticar meu jeito de dirigir e me agrediu dentro do carro. Minha boca ficou inchada, meus braços e coxas ficaram marcados. Ele batia com a mão direita”, contou.

Kaline divulgou fotos em que aparece com o rosto ensanguentado, sem alguns dentes e com diversos hematomas. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

A vítima afirmou que esta não foi a primeira vez que sofreu agressões. “A primeira vez foi no dia 25 de julho do ano passado. Depois teve outra em 7 de outubro, na casa dele, em Manacapuru. Agora aconteceu de novo. Estávamos prestes a completar um ano juntos”, disse.

A Polícia Civil informou que o cantor está foragido. As investigações seguem em andamento.

