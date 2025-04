Cantor já havia agredido namorada duas vezes antes de quebrar dentes dela em Manaus

A agressão cometida pelo cantor Diego Dasmaceno contra Kaline Milena, de 30 anos, na noite deste domingo (6), no bairro Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus, foi a terceira registrada em menos de um ano de relacionamento. Desta vez, a vítima teve três dentes quebrados após ser espancada e ainda ouviu do companheiro que se “limpasse”, por estar coberta de sangue.

Segundo Kaline, o ataque ocorreu dentro do carro do agressor, enquanto eles voltavam para casa após assistir a um jogo. A discussão foi motivada por ciúmes de uma gravação feita no sábado (5), durante uma ação profissional no Vasco Vasques, onde ela precisou participar de um vídeo com colegas de trabalho.

“A briga toda começou porque tive que fazer um reels com as minhas colegas de trabalho. Ele não gostou. No domingo, quando voltávamos pra casa, ele estava embriagado, começou a relembrar o assunto e iniciou a discussão. Dentro do carro, ainda em movimento, ele começou a me agredir com socos’, contou Kaline, visivelmente abalada.

A vítima revelou que essa não foi a primeira vez que sofreu violência por parte do músico.

“Ele sempre foi muito ciumento. A primeira agressão foi em 25 de julho do ano passado. Tenho tudo registrado. Depois teve outra, em 7 de outubro, na casa dele em Manacapuru, quando ele arrancou meu dente. E agora aconteceu de novo”, desabafou.

Kaline contou que, ao chegar no condomínio onde mora, saiu ensanguentada do carro. Nesse momento, Diego tentou amenizar a situação.

“Quando chegamos no condomínio, eu saí do carro, subi as escadas e estava toda ensanguentada. Foi aí que ele percebeu que eu estava muito mal. Pediu pra eu tomar banho, me lavar por causa do sangue. Eu disse que não queria, mandei ele ir embora. Depois disso, os vizinhos chegaram, a polícia também, e eu fui levada ao SPA”, relatou.

A advogada da vítima, Adriane Magalhães, afirmou que Diego já tem histórico de agressões contra outras mulheres, além de responder por não pagamento de pensão alimentícia.

“Descobrimos isso ao chegar na delegacia. Ele é um cantor conhecido. Chegou a dizer que iria a Manacapuru para uma reunião com um secretário. Qualquer informação sobre o paradeiro dele é importante. A delegada já informou que vai pedir a prisão”, declarou.

Segundo a advogada, Kaline chegou a perder a consciência durante o espancamento.

“Ele a trancou no carro, fechou os vidros e começou a esmurrá-la. Disse que estava bêbado. Ela lembra até o sexto soco. Depois disso, não lembra de mais nada”, disse Adriane.

Mãe de dois filhos, que não são do agressor, Kaline trabalhava com produção de conteúdo digital. Agora, com ferimentos no rosto, precisará de cirurgia e não tem plano de saúde nem condições financeiras para custear o tratamento.

