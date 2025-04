Roubos a casas e comércios caem mais de 20% no 1º trimestre em Manaus, aponta SSP-AM

Manaus registrou, durante o primeiro trimestre deste ano, queda de 21,36% nos crimes de roubo à residência e redução de 22,86% em estabelecimentos comerciais. Os números registrados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e que mantiveram diminuição em relação ao ano passado, foram alcançados a partir de ações ostensivas, preventivas e investigativas desencadeadas de forma conjunta pelas polícias Civil (PC-AM) e Militar (PMAM) com apoio das agências de inteligência.

Conforme os dados da SSP-AM, Manaus registrou durante os três primeiros meses de 2024, um total de 103 roubos a residências. Este ano, durante o mesmo período, esse número caiu para 81, o que representa o registro de menos 22 crimes. Já os roubos a comércios saíram de 280 casos para 216, resultando em menos 64 ocorrências desta natureza.

O secretário da SSP-AM, Vinícius Almeida, ressaltou que os números alcançados são resultados dos investimentos realizados pelo Governo do Amazonas. Entre eles, destacou o fortalecimento da presença da Polícia Militar, que passou a operar com os mais de mil homens nas ruas com operações estratégicas de forma conjunta com a Polícia Civil e as agências de inteligência. As ações resultaram na desarticulação de grupos suspeitos de envolvimentos nesses tipos de crimes.

“Estamos mantendo as nossas reduções e registrando quedas ainda maiores. Estamos trabalhando com todos os recursos destinados pelo governador Wilson Lima para oferecer cada vez mais segurança para a nossa população e esses números comprovam isso. Nossas policiais estão muito integradas, e tenham a absoluta certeza de que não iremos recuar nem um milímetro”, frisou o secretário.

