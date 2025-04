Mani Reggo vence Davi na Justiça e pode levar metade do prêmio do BBB

Decisão em primeira instância reconhece união estável com o campeão do BBB 24; Davi ainda pode recorrer.

A Justiça da Bahia reconheceu, em primeira instância, a união estável entre Mani Reggo e Davi Brito, vencedor do BBB 24. A decisão foi proferida na última sexta-feira (4), pela juíza Rosa Ferreira de Castro, da 7ª Vara de Família de Salvador.

Com o resultado favorável, Mani pode ter direito a metade do prêmio acumulado por Davi no reality show, estimado em R$ 2,92 milhões, além de outros bens conquistados durante o programa.

A informação foi confirmada ao portal Alô Alô Bahia pelos advogados Sérgio Nunes e Juliana Andrade, que representam Mani. Por estar sob sigilo, os detalhes do processo não foram divulgados.

Davi ainda pode recorrer

Apesar da sentença favorável a Mani, Davi Brito ainda pode recorrer. Caso a decisão se mantenha nas próximas instâncias, a empresária poderá ter direito a parte dos bens obtidos durante o relacionamento, incluindo dois carros avaliados em R$ 700 mil.

Entenda o motivo da ação

Durante o BBB 24, Davi se referia a Mani como sua esposa. Eles moravam juntos antes da participação do baiano no programa. No entanto, após ser campeão, Davi anunciou o término do relacionamento, alegando que os dois ainda estavam “se conhecendo melhor”.

A partir disso, Mani ingressou na Justiça solicitando o reconhecimento da união estável, com base na convivência pública, contínua e duradoura.

Davi Brito anuncia que será pai

Na mesma semana da decisão judicial, Davi Brito usou as redes sociais para anunciar que vai ser pai. A revelação foi feita durante uma live na última terça-feira (8).

Aos 22 anos, o ex-BBB namora a cirurgiã-dentista Adriana Paula, com quem assumiu relacionamento em janeiro. Na legenda do vídeo, Davi escreveu: “Papai Calabreso está na área.”

(*) Com informações do Terra

