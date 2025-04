EUA impõem tarifa de 50% sobre China após impasse comercial

Os Estados Unidos confirmaram na terça-feira (8) a imposição de uma tarifa adicional de 50% sobre importações chinesas. A medida foi adotada após a China não suspender as taxas retaliatórias de 34% anunciadas na semana anterior, conforme exigência do presidente Donald Trump.

A nova taxa passa a valer a partir de quarta-feira (9), segundo informações da Reuters, e complementa o pacote inicial divulgado por Trump no “Dia da Libertação”, data simbólica para sua base política.

China não recua, e tensão aumenta

Trump havia dado um prazo até as 13h (horário de Brasília) de terça-feira para que Pequim desistisse das medidas de retaliação. Como isso não ocorreu, o governo americano decidiu ampliar a pressão comercial com novas taxas.

Além da tarifa de 50%, o presidente deve aplicar uma taxa adicional de 84% sobre todas as importações chinesas. Se concretizada, a carga tributária total pode alcançar 104% sobre produtos oriundos da China.

Casa Branca: “Trump não vai recuar”

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que a postura do governo é firme:

“Países como a China, que optaram por retaliar e tentar dobrar seus maus tratos aos trabalhadores americanos, estão cometendo um erro.”

Ela reforçou que Trump “tem uma espinha dorsal de aço” e não pretende negociar a suspensão das tarifas no curto prazo.

Balança comercial e impactos

Em 2024, a China foi a segunda maior fornecedora de produtos para os EUA, com exportações que somaram US$ 439 bilhões. Já os Estados Unidos enviaram US$ 144 bilhões em mercadorias para o mercado chinês.

A escalada tarifária preocupa setores industriais e pode resultar em demissões e perda de competitividade para empresas de ambos os países.

Outros países na mira

Além da China, outros países e a União Europeia enfrentam um novo prazo até a meia-noite desta quarta-feira (10) para tentar evitar novas tarifas. As taxas anunciadas variam entre 11% e 50%, conforme o plano de Trump.

Apesar de conversas diplomáticas em curso, não há previsão de recuo:

“Ele espera que essas tarifas entrem em vigor”, finalizou Leavitt após reunião com o presidente.

