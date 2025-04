Turnê de despedida da dupla Jorge & Mateus promete show histórico em Manaus

Show acontece no dia 26 de abril, na Arena da Amazônia, a partir das 21h.

Em meio às mudanças na música sertaneja, Jorge & Mateus iniciam a turnê de despedida após 20 anos de trajetória. O show de estreia aconteceu em São Paulo no último fim de semana e marcou o início dessa nova fase da dupla. Em Manaus, a apresentação será no dia 26 de abril, na Arena da Amazônia, com produção da Fábrica de Eventos.

“A ideia da turnê surgiu da vontade de celebrar tudo o que vivemos com nossos fãs ao longo de duas décadas”, disse Jorge, durante coletiva de imprensa. “Não é um adeus, é uma celebração das nossas histórias, das nossas canções, e, principalmente, da nossa conexão com os fãs”, completou Mateus.

Clássicos e novas experiências no palco

A apresentação em Manaus trará os maiores sucessos da dupla, como “Seu Polícia”, “Amo Noite e Dia”, “Dúvida” e “Logo Eu”. Além disso, o espetáculo contará com novos elementos visuais e sonoros, pensados para marcar essa despedida de maneira especial.

“Essa turnê vai ter uma pegada diferente, mais intimista, mas sem perder a energia e o carisma que sempre marcaram nossos shows”, afirmou Mateus.

Com efeitos visuais de última geração, a estrutura do show foi planejada para proporcionar uma experiência completa ao público.

Estreia em São Paulo emociona público

O primeiro show da turnê em São Paulo atraiu uma multidão de fãs. A produção de alto nível, aliada à interação da dupla com o público, trouxe momentos marcantes para quem acompanhou o evento.

“A energia que eles nos transmitem em cada show é incomparável”, destacou Jorge.

Expectativa para o show em Manaus

Em Manaus, a expectativa cresce. Conhecida por seu público fiel à música sertaneja, a cidade deve receber um dos shows mais emocionantes da turnê. A Arena da Amazônia será o palco para reviver duas décadas de carreira da dupla.

A Fábrica de Eventos, responsável pela produção local, destaca que Jorge & Mateus devem atrair um público expressivo e reforça a importância cultural do evento.

Últimos ingressos à venda

Os ingressos para o show em Manaus estão na reta final. Com alta procura, restam poucas unidades. A venda ocorre pelo site oficial da Q2 Ingressos:

https://q2ingressos.com.br/events/jorgeemateus-20anos-manaus

e nas centrais Oba Ingressos, nos shoppings Manauara e Millenium.

Os valores variam entre R$ 120 e R$ 910, conforme o setor escolhido.

"Vamos entregar um show que ficará na memória de todos que estiverem presentes", disse Bete Dezembro, CEO da Fábrica de Eventos.

