Vídeo mostra momento em que locutor de rodeio leva chifrada de touro; veja

Um vídeo registrou o momento em que o locutor Ronaldo Xavante foi chifrado por um touro durante um rodeio na cidade de Brodowski, no interior de São Paulo. O caso aconteceu na noite do último sábado (5).

As imagens mostram o touro acertando o homem com os chifres na região do tórax. Após o impacto, Ronaldo cai de joelhos no chão. A equipe médica do evento chega logo em seguida para prestar atendimento.

Locutor sofreu fratura na costela

Nas redes sociais, Ronaldo informou que foi socorrido e levado inicialmente para uma unidade de saúde em Brodowski. Posteriormente, precisou ser transferido para a Santa Casa de Batatais, também no interior paulista.

Ele relatou ter sido diagnosticado com uma fratura na costela. Apesar do tratamento, afirmou que ainda sente dores fortes na região do estômago.

