Wilson Lima acompanha instalação de salas que vão receber Telessaúde na Policlínica Codajás

O governador do Amazonas, Wilson Lima, acompanhou nesta terça-feira (04/08) a instalação de salas exclusivas para o serviço de Telessaúde na Policlínica Codajás, localizada no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus. A iniciativa integra o programa Saúde AM Digital, que utiliza tecnologia para agilizar atendimentos na rede estadual.

Ao lado da secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, o governador esteve no local e observou o processo final de montagem dos equipamentos. As salas foram reformadas especialmente para receber o novo serviço.

“Estamos na semana final para lançarmos esse sistema. Já contamos com o atendente virtual para marcação de consultas, incluindo a opção de atendimento via Telessaúde. O nosso objetivo é que o paciente não espere mais de 15 dias para ser atendido”, afirmou Wilson Lima.

Atendimentos presenciais ou remotos

Com o novo serviço, o paciente poderá realizar sua consulta ou exame virtualmente, seja de casa — por meio de celular ou computador com internet —, ou presencialmente em salas equipadas nas policlínicas e Centros de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAICs).

Saúde AM Digital: tecnologia para reduzir filas

O Telessaúde é parte da segunda fase do Saúde AM Digital, lançado em fevereiro por Wilson Lima. A primeira etapa já está em funcionamento com um Assistente Virtual que utiliza Inteligência Artificial para enviar mensagens aos pacientes cadastrados no Sisreg, com dados sobre agendamentos.

“O foco é na redução da fila das principais especialidades, garantindo menor tempo de espera e qualidade no atendimento”, destacou a secretária Nayara Maksoud.

O uso da tecnologia deve melhorar a comunicação com os usuários e reduzir o tempo de espera por consultas e exames em toda a rede pública estadual.

Leia mais:

Wilson Lima investimento pirarucu

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱