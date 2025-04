Polícia prende homem por roubar adolescente com terçado no AM

Policiais civis prenderam Eliaquin Soares do Nascimento, de 18 anos, nesta terça-feira (8), por roubar o celular de uma adolescente de 16 anos em Eirunepé, no interior do Amazonas. A prisão ocorreu no campo do Curisco, no bairro Santo Antônio.

De acordo com o delegado Antônio Lino, o crime aconteceu na madrugada do mesmo dia. Armado com um terçado, o suspeito abordou a vítima no Centro do município e levou o celular dela.

Assim que a adolescente denunciou o roubo, a equipe da Delegacia de Eirunepé iniciou as diligências e, rapidamente, identificou o autor e localizou o esconderijo dele.

“Conseguimos chegar até ele por meio das investigações. Fomos ao endereço e efetuamos a prisão”, disse o delegado. No local, os policiais apreenderam o terçado usado no crime e recuperaram o celular da vítima.

Eliaquin vai responder por roubo e segue à disposição da Justiça.

