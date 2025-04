‘Tio Patinhas’, líder do CV, é julgado por matar mulher na frente da mãe em Manaus

Ele é acusado de envolvimento na morte de Adriana Monteiro da Cruz, assassinada a tiros na frente da própria mãe, no dia 8 de julho de 2017, no bairro Novo Aleixo

A 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus iniciou nesta terça-feira (9), o julgamento de Clemilson dos Santos Farias, conhecido como “Tio Patinhas”, líder do Comando Vermelho (CV) no Amazonas. Ele é acusado de envolvimento na morte de Adriana Monteiro da Cruz, assassinada a tiros na frente da própria mãe, no dia 8 de julho de 2017, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

O caso é julgado por meio de júri popular, sob a presidência do juiz Diego Daniel Dal Bosco. Representam o Ministério Público os promotores Marcelo Bitarães e Leonardo Tupinambá.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, Adriana, de 39 anos, foi morta por engano. O verdadeiro alvo seria a irmã dela, Simone Monteiro da Cruz, casada com Francis Olumuyiwa Olufunwa, um dos líderes da facção criminosa Família do Norte (FDN).

O crime

Na noite do crime, Adriana e a mãe estavam em frente à casa onde moravam, vendendo churrasco em uma banca improvisada. Por volta das 21h45, duas pessoas armadas chegaram a pé e atiraram contra a mulher, que estava sentada em uma cadeira. A mãe dela presenciou toda a ação.

A vítima chegou a ser socorrida e levada ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu às 23h.

Além de Clemilson, também foram denunciados Mardson de Oliveira Serrão, Rodrigo Pereira da Silva e Alessandro Campos da Costa. Os três morreram durante a tramitação do processo e tiveram suas punibilidades extintas.

