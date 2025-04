O clima esquentou na Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta quarta-feira (9), após o vereador Rodrigo Guedes (Progressistas) acionar a Polícia Federal do Amazonas, na terça-feira (8), e anunciar que irá pedir a cassação do mandato de Aldenor Lima (União Brasil).

A iniciativa veio após acusações feitas por Aldenor de que Guedes estaria propagando fake news contra seu filho, uma criança com síndrome de Down, fruto do relacionamento com a deputada estadual Joana Darc (União Brasil).

Já nesta quarta-feira (9), Aldenor Lima respondeu no plenário da CMM com um discurso inusitado. O parlamentar disse que teve vontade de agredir Rodrigo Guedes, mas se conteve por respeito à causa animal.

“Hoje ele encontrou uma pessoa que vai combater ele. Eu só não agredi ele porque hoje ele veio de onça e eu não faço maus-tratos com os animais. Ele veio fantasiado de onça, onça-pintada, e eu respeito muito a onça-pintada que é o nosso maior patrimônio animal aqui do nosso estado do Amazonas”, afirmou.

Vereador Aldenor Lima afirma que solicitará cassação do mandato do vereador Rodrigo Guedes pic.twitter.com/UfGy5DutHB — Portal Em Tempo (@portalemtempo) April 9, 2025

Nas redes sociais, Guedes também reagiu às ameaças as agressões de Aldenor. “Não vou descer ao nível dele, apesar de que não aguenta cinco minutos na mão comigo. Não vou fazer nada porque a população não merece isso de seus representantes, principalmente do que não precisa pedir autorização da mulher para nada”.

“Eu não preciso pedir autorização da mulher para fazer nada, assim como nenhuma mulher não precisa pedir a minha. Uma pena que você usou toda essa história para não assinar a CPI mesmo tendo prometido assinar!”, publicou também o vereador ao fazer referência à coleta de assinatura para criar CPI sobre empréstimos.

CPI dos Empréstimos

O embate entre os dois parlamentares teve início quando Guedes cobrou publicamente a assinatura de Aldenor na proposta de criação da “CPI dos Empréstimos”, para investigar os empréstimos realizados pelo prefeitura de Manaus. A cobrança foi mal recebida, e Aldenor acusou o colega de promover um “gabinete do ódio” dentro da CMM, além de constranger os vereadores a apoiarem a investigação.

Rodrigo Guedes acionou a Polícia Federal, na terça-feira (8), para investigar as acusações feitas contra ele. “O vereador Aldenor Lima não quer se comprometer em investigar os empréstimos feitos pelo Prefeito David Almeida, por isso fez essa cortina de fumaça me acusando de fake news. Mas essa denúncia é muito grave e agora ele vai ter que provar para a Polícia Federal tais acusações. Fui presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência por quatro anos e sempre defendi os direitos de todos, jamais teria tal atitude! Vou pedir investigação e a cassação do vereador”, declarou.

Além do processo da Polícia Federal, o vereador afirmou também acionará a Justiça por acusações de calúnia e difamação feitas pelo vereador Aldenor Lima.

Para que a CPI dos Empréstimos seja instaurada na Câmara Municipal de Manaus, são necessárias pelo menos 14 assinaturas. Até o momento, 11 vereadores já manifestaram apoio à proposta apresentada por Rodrigo Guedes (Progressistas).

Assinaram o pedido de abertura da CPI os seguintes parlamentares:

Ivo Neto (PMB)

Rodrigo Guedes (Progressistas)

Rodrigo Sá (Progressistas)

Capitão Carpê Andrade (PL)

Sargento Salazar (PL)

Coronel Rosses (PL)

Raiff Matos (PL)

Diego Afonso (União Brasil)

Saimon Bessa (União Brasil)

José Ricardo (PT)

Thaysa Lippy (PRD)

