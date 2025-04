TCE aceita denúncia de irregularidades contra David Reis

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) aceitou, na última segunda-feira (8), uma representação que solicita investigação e a adoção de medidas cautelares contra o presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador David Valente Reis (Avante), e a pregoeira do órgão legislativo municipal, Helen Grace Costa Sena Fernandes. A ação foi protocolada pela empresa M. B. Tecnologia e Inovação Ltda., que aponta para possíveis irregularidades na conduta do legislativo da capital.

A representação da empresa fundamenta-se no artigo 288 da Resolução nº 04/2002 do TCE-AM e alega situações que exigem uma análise aprofundada quanto à legalidade e à gestão dos recursos públicos. A denúncia busca verificar se houve descumprimento da legislação vigente, incluindo a recente Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021).

O TCE-AM considerou que a representação apresentada pela M. B. Tecnologia e Inovação Ltda. atende aos critérios necessários para a abertura de uma investigação. O objetivo é apurar as supostas ilegalidades em um procedimento administrativo conduzido pela Câmara Municipal de Manaus.

Para que a representação fosse formalmente aceita, o Tribunal de Contas do Amazonas verificou o cumprimento dos requisitos estabelecidos em seu regimento interno. Entre eles, a apresentação da denúncia por uma pessoa jurídica – no caso, uma empresa privada – e a alegação de irregularidades que possam configurar ilegalidade ou má gestão dos recursos, com indícios de violação a normas constitucionais e legais.

Em comunicado oficial, o TCE-AM reforçou sua competência para analisar e conceder medidas cautelares, amparado pela Lei Complementar Estadual nº 114/2013 e pela Resolução nº 04/2002 do próprio Tribunal. Segundo o órgão de controle, essa prerrogativa permite a neutralização de situações que possam causar prejuízo ao interesse público, assegurando a efetividade de suas decisões finais.

Com a admissão formal da representação, a presidente do TCE-AM, conselheira Yara Lins, determinou o encaminhamento do caso à Gratificação Técnica Especializada em Medidas Processuais Urgentes (GTE-MPU). As alegações de irregularidades serão agora minuciosamente apuradas por um conselheiro relator, em conformidade com o Regimento Interno do TCE-AM.

A aceitação da representação marca o início da análise formal das denúncias apresentadas contra o presidente da CMM e a pregoeira. O desenrolar do processo poderá culminar na adoção de medidas cautelares e, em um momento posterior, em um julgamento definitivo sobre a legalidade dos atos questionados.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱