Técnico Roberto Neves deixa o comando do Instituto 3B

O Instituto 3B anunciou nesta quarta-feira (9) o desligamento do técnico Roberto Neves, que comandou a equipe nas três primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro Série A1. Em nota, o clube divulgou que a saída ocorre por acordo mútuo, motivada por compromissos profissionais do treinador no exterior.

Roberto esteve à frente do 3B nas derrotas contra Fluminense, São Paulo e Flamengo pela competição nacional. O clube agradeceu o trabalho realizado e desejou sucesso ao técnico em seus novos projetos.

A diretoria do 3B informou que o novo treinador será anunciado em breve.

Chegada

O Instituto 3B anunciou Roberto Neves em 22 de fevereiro, para esta que foi a primeira passagem do técnico de 58 anos no futebol amazonense. Após um mês e meio na Fera, Roberto deixa o clube com três derrotas em três jogos – um gol marcado e 14 sofridos.

