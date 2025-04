Prato Cheio da comunidade Riacho Doce é reinaugurado em novo endereço

O restaurante popular do programa Prato Cheio da comunidade Riacho Doce, na Zona norte de Manaus, foi reinaugurado e passou a funcionar em novo endereço nesta quarta-feira (9). O novo espaço está localizado na rua Giruá, n° 46, bairro Cidade Nova.

Administrado pela Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), o restaurante popular foi inaugurado no dia 8 de junho de 2022 e garante a segurança alimentar de pessoas em situação de extrema pobreza, pobreza e baixa renda, além de desempregados, pessoas em situação de rua e pessoas com deficiência.

A mudança, de acordo com o secretário executivo da Seas, Anderson Souza, amplia o conforto das pessoas assistidas na unidade do Riacho Doce.

“O local é novo, mas permanece na comunidade. Estamos sempre pensando em formas de melhorar os serviços prestados aos usuários e essa mudança proporcionou uma melhor estrutura, mais ampla e totalmente preparada para atender nosso público diário”, disse.

Serviço

Moradora do Riacho Doce, dona Maria Cleunice, de 62 anos, frequenta o restaurante desde a sua inauguração, há quase três anos. Além dela, a filha e os três netos também almoçam no local. Para ela, a mudança foi para melhor.

“É uma estrutura nova e espaçosa. Sou faxineira e venho aqui com a minha família. O programa garante a nossa boa alimentação e também representa uma economia. Nem sempre tenho trabalho, então é muito bom saber que a minha família terá o que comer amanhã, por apenas R$ 1 real”, afirmou.

O programa Prato Cheio é dividido em dois serviços distintos: nos restaurantes populares, o almoço é vendido pelo valor simbólico de R$ 1, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Nas cozinhas populares, a sopa é gratuita e cada pessoa atendida tem direito a 1 litro do alimento, de sabores variados, de segunda a sábado, também das 8h às 13h.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Grupos sociais ajudam a combater insegurança alimentar em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱