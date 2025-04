CBF define confrontos da terceira fase da Copa do Brasil 2025

Sorteio definiu os 16 duelos da terceira fase do torneio, com jogos de ida e volta a partir do fim de abril

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta quarta-feira (9), na sede da entidade no Rio de Janeiro, o sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa Betano do Brasil 2025. A definição envolveu 32 clubes, com 16 duelos previstos para acontecer em partidas de ida e volta, nos dias 30 de abril e 21 de maio.

Clubes definidos e formato de disputa

A terceira fase da competição marca a entrada de 12 clubes que se classificaram diretamente para esta etapa: Botafogo, Palmeiras, Bahia, CRB, Internacional, Paysandu, Flamengo, Santos, São Paulo, Corinthians, Fortaleza e Cruzeiro.

Eles se juntam a outros 20 times que avançaram desde a primeira fase. O torneio segue com confrontos em jogos de ida e volta e, em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga será nos pênaltis. O gol fora de casa não serve como critério de desempate.

Presidente do Maracanã-CE celebra participação histórica

Presente ao sorteio, o presidente do Maracanã-CE, René Pessoa, destacou o feito do clube cearense, que participa pela primeira vez da Copa do Brasil e já chega à terceira fase.

“Fruto de um trabalho sério, que ainda vai dar muitas alegrias à população de Maracanaú”, afirmou o dirigente.

Confrontos da terceira fase da Copa do Brasil 2025

Confira os 16 confrontos definidos no sorteio (os clubes da esquerda são mandantes no jogo de ida):

Operário-PR x Vasco

Fluminense x Aparecidense-GO

Paysandu x Bahia

Botafogo x Capital-DF

Internacional x Maracanã-CE

Retrô-PE x Fortaleza

Brusque-SC x Athletico-PR

Ceará x Palmeiras

Maringá-PR x Atlético-MG

Botafogo-PB x Flamengo

São Paulo x Náutico

Cruzeiro x Vila Nova

Santos x CRB

Novorizontino x Corinthians

Criciúma x Red Bull Bragantino

CSA x Grêmio

Após a terceira fase, a CBF realizará um novo sorteio para definir os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil.

LS

