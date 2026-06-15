Grupo H

Favorita ao título, seleção espanhola inicia caminhada no Grupo H diante da estreante Cabo Verde nesta segunda-feira (15).

A Espanha faz sua estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (15), diante de Cabo Verde, pela primeira rodada do Grupo H. A partida será disputada às 13h (horário de Brasília), em Atlanta, nos Estados Unidos, com transmissão ao vivo da CazéTV.

Considerada uma das favoritas ao título, a seleção espanhola chega embalada por uma sequência de 30 jogos sem derrotas. Além disso, a equipe tenta voltar a protagonizar uma campanha de destaque no Mundial após anos de resultados abaixo das expectativas.

Desde a conquista do título em 2010, a Espanha acumulou duas eliminações nas oitavas de final e uma queda ainda na fase de grupos. Agora, busca retomar o caminho das grandes campanhas sob o comando de Luis de la Fuente.

Espanha chega embalada para a estreia

Durante o ciclo da Copa do Mundo, a Espanha conquistou a Eurocopa e também a Liga das Nações. Por isso, a equipe desembarca nos Estados Unidos cercada de expectativa.

Para a estreia, no entanto, o técnico Luis de la Fuente deve preservar os jovens Nico Williams e Lamine Yamal entre os reservas. Ambos se recuperaram recentemente de lesões e ainda buscam a melhor condição física.

Enquanto isso, a principal dúvida está no setor ofensivo. Dani Olmo e Álex Baena disputam uma vaga entre os titulares.

Provável escalação da Espanha:

Unai Simón; Llorente, Laporte, Eric García e Cucurella; Rodri, Pedri e Fabián Ruiz; Oyarzábal, Dani Olmo (Baena) e Ferrán Torres.

Cabo Verde tenta surpreender

Por outro lado, Cabo Verde disputa sua primeira Copa do Mundo e chega motivado após uma campanha histórica nas Eliminatórias Africanas.

A seleção garantiu vaga direta no torneio e deixou pelo caminho equipes tradicionais, como Camarões. Além disso, o time comandado por Bubista está invicto há três partidas, com empate diante da Finlândia e vitórias sobre Bermuda e Sérvia.

Dessa forma, a expectativa é de uma equipe mais cautelosa, reforçando o meio-campo para tentar equilibrar as ações diante da favorita Espanha.

Provável escalação de Cabo Verde:

Vozinha; Wagner Pina, Diney, Pico Lopes e Sidny Cabral; Kelvin Pires, Telmo Arcanjo, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral e Ryan Mendes; Nuno da Costa.

Onde assistir Espanha x Cabo Verde

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pela CazéTV.

Além disso, pelo mesmo Grupo H, Arábia Saudita e Uruguai entram em campo às 19h (horário de Brasília), em Miami, fechando a primeira rodada da chave.

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