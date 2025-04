Divas da Disco Music são tema de festa com clima nostálgico

Gloria Gaynor, Donna Summer, Grace Jones, Diana Ross, Desireless e Tiba Charles estarão na trilha sonora de uma noite especial dedicada à disco music. A festa “Love Flashback – Divas da Disco Music” será nesta quinta-feira (10), a partir das 19h30, em Manaus. O evento promete uma viagem musical às décadas de 70 e 80, com um setlist repleto de sucessos que marcaram época.

A festa acontece na Loppiano Pizza, que celebra 31 anos com a terceira edição da festa temática. O comando do som será do discotecário Danilo Rocha, que também inclui no repertório as vozes brasileiras que fizeram história na disco music, como Lady Zu, Miss Lene e Rita Lee.

“O setlist vai incluir os clássicos da disco music entre 1975 e 1982. É um evento voltado aos amantes desse estilo tão vibrante e às pessoas nostálgicas”, explicou Rocha.

Discotecário Danilo Rocha comanda a festa. Foto: Divulgação

Noite especial terá decoração temática e participação do público

Com couvert artístico de R$ 15, a festa terá decoração inspirada na era disco, equipe caracterizada e uma dancinha coreografada para envolver o público. O espaço, localizado no bairro Praça 14, promete recriar o clima de glitter, luzes e energia das pistas de dança da época.

“Teremos diversos elementos para garantir o clima daquela época e muitas surpresas. Será um momento para dançar, cantar e celebrar uma era tão icônica”, declarou Cunha.

Mais informações estão disponíveis no Instagram oficial do local: @loppianopizza.

LS

