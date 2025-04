Homem é morto a pauladas e jogado em igarapé em Manaus

Manaus (AM) – Criminosos assassinaram brutalmente um homem, ainda não identificado, na noite de quarta-feira (9), no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Norte de Manaus. De acordo com a polícia, os agressores mataram a vítima a pauladas e jogaram o corpo em um igarapé da região.

Moradores encontraram o homem de bruços, usando apenas uma bermuda preta, dentro da água. Poucos metros adiante, policiais localizaram vestígios de sangue, o que indica que o espancamento pode ter ocorrido ali, antes de os criminosos arrastarem o corpo até o igarapé.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso e tenta identificar os autores e a motivação do crime.

Outro caso de corpo em igarapé de Manaus

Trabalhadores encontraram, na manhã desta terça-feira (8), o corpo de um homem boiando próximo a uma embarcação na orla do Amarelinho, no bairro Educandos, em Manaus.

A vítima, ainda não identificada, estava de bruços, entre lixo e garrafas pet. A causa da morte ainda é desconhecida, e o caso será investigado pela DEHS.

