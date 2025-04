Mulher apanha de vizinho por causa de latido de cães

Uma mulher, de 48 anos, e seu filho, de 19, ficaram feridos após serem agredidos por um vizinho, em Niterói (RJ), durante a noite de quarta-feira (9). O latido das cachorras da vítima teria sido a motivação para o espancamento.

O caso, que é analisado pelo Juizado Especial Criminal (Jecrim), ocorreu em uma vila. A vítima, que mora em uma das casas, contou que saiu para jogar o lixo fora à noite e suas três cachorras a seguiram. Ao verem o vizinho, que vive em um prédio na mesma vila e estava na varanda, as cachorras teriam começado a latir, sem avançar na direção dele.

O homem pegou um taco de beisebol e partiu para a cima dos animais. Assustada, a mulher pediu ajuda ao filho, para que ele conversasse com o vizinho e alertasse que os cães eram mansos. “O vizinho ficou com ódio e começou a empurrar meu filho, a peitar e a dar soco na cara’”, relatou a mulher aos policiais.

Soco na cara

O homem teria desferido socos no rosto, na garganta e no peito do jovem, que revidou. “Quando eu vi que meu filho estava apanhando, eu peguei um cabo de vassoura e fui atrás dele para defender. Ele virou e começou a socar minha cara, começou a sair muito sangue. Ele voltou na casa dele e pegou uma madeira com um ferro na ponta”, relatou.

A confusão só parou depois que vizinhos intervieram na confusão. A Polícia foi acionada e os envolvidos foram levados para a 77ª Delegacia de Polícia (Icaraí). Não houve prisão. Procurada, a Polícia Civil confirmou que a 77ª DP colheu depoimentos e que “os envolvidos realizaram exames de corpo de delito”. O caso foi encaminhado para o Juizado Especial Criminal (Jecrim).

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais:

VÍDEO: Briga entre vizinhos no São Jorge, tem paulada, enxadada e revólver

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱