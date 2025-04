Manaus ganha mais 23 ônibus com ar-condicionado e avança na renovação da frota

O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou na manhã desta quinta-feira (10) mais 23 ônibus com ar-condicionado para o sistema de transporte coletivo da capital.

A cerimônia aconteceu no Terminal de Integração 7 (T7), no bairro Tarumã, zona Oeste. Com essa nova remessa, a atual gestão já incorporou 62 veículos novos à frota em 2025 — a meta é chegar a 120 até dezembro.

“Estamos renovando a frota, garantindo conforto, segurança e dignidade para a população e também melhores condições de trabalho para os rodoviários. A meta é clara: até dezembro, Manaus terá 120 novos ônibus com ar-condicionado circulando”, afirmou o prefeito.

Entre os veículos entregues, 21 são ônibus convencionais e dois fazem parte do programa “TransPorta”, voltado ao transporte gratuito de pessoas com deficiência física severa. Com esses dois novos veículos, o programa agora conta com 26 ônibus adaptados com ar-condicionado.

O presidente do Sinetram, César Tadeu Teixeira, destacou o impacto da ação.

“Esse trabalho tem impacto direto na vida das pessoas, e o prefeito tem cumprido à risca a meta que estabeleceu”, pontuou.

Arnaldo Flores, presidente do IMMU, também elogiou o avanço.

“Estamos promovendo uma revolução silenciosa no transporte público, com resultados visíveis para a população”, destacou.

Os novos ônibus vão atender, prioritariamente, o bairro Colônia Terra Nova, na zona Norte, por meio das linhas 355 e 458 — que conectam áreas estratégicas da cidade, com polos de emprego, educação e serviços.

Desde o início da gestão de David Almeida, a prefeitura já entregou 450 novos ônibus à população de Manaus, reforçando o transporte coletivo como uma alternativa mais acessível, confortável e sustentável.

