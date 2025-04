VÍDEO: Mulher ataca PM com faca para impedir prisão do marido no AM

Gravação mostra mulher atacando comandante da PM com faca durante prisão do marido em Borba

Uma mulher atacou com uma faca o comandante da Polícia Militar que liderava uma operação para prender o marido dela em uma comunidade de Borba, no interior do Amazonas. O caso ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo nas redes sociais.

As imagens mostram o momento em que os policiais cercam o homem e se preparam para colocá-lo na viatura. Durante a abordagem, a mulher surge exaltada, saca uma faca e avança contra o comandante da Guarda da PM, atingindo-o. Os demais policiais agem rapidamente para conter a agressão e evitar ferimentos mais graves.

O vídeo também registra o momento em que o próprio marido, já detido, tenta conter a mulher e pede que ela pare com o ataque. Apesar da confusão, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde do policial atingido.

Até o momento, a Polícia Militar não divulgou o motivo da prisão do homem nem o desfecho da ocorrência. A identidade da mulher também não foi confirmada oficialmente. O caso chamou atenção nas redes sociais pela violência e pela tentativa desesperada de impedir a prisão.

Leia mais

