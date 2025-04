Donos de assistência técnica são presos com celulares roubados em Manaus

Três donos de assistência técnica foram presos com celulares roubados durante uma operação de fiscalização realizada na manhã desta sexta-feira (11), no bairro Redenção, zona Centro-Oeste de Manaus. A ação integra o Programa RecuperaFone e teve como foco estabelecimentos que trabalham com manutenção e venda de celulares.

Celulares com restrição foram encontrados nas lojas

De acordo com o delegado Bruno Hitotuzi, diretor do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (Nirc), a operação teve como alvo 11 estabelecimentos localizados na rua Campos Bravos, todos voltados à assistência técnica de aparelhos móveis.

“A operação teve como objetivo fiscalizar 11 assistências técnicas de celulares. Fizemos as visitas de rotina orientando os lojistas e nos deparamos com três casos de flagrante delito, onde os proprietários da loja estavam com o celular roubado consigo”, explicou o delegado.

Durante as fiscalizações, a polícia encontrou celulares com restrição de roubo ou furto em três lojas, resultando na prisão de empresários com idades entre 22 e 47 anos. No total, cerca de 250 aparelhos foram apreendidos e serão encaminhados para a perícia técnica.

Suspeitos serão encaminhados à audiência de custódia

Os suspeitos foram autuados em flagrante pelo crime de receptação e conduzidos à sede do Nirc. Conforme Hitotuzi, o trio será apresentado em audiência de custódia e poderá responder judicialmente, conforme o previsto no Código Penal.

