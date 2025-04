Polícia procura suspeito de extorsão e sequestro em Manaus

Kaíque Gomes da Silva, de 26 anos, está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) por envolvimento no crime de extorsão mediante sequestro. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) divulgou a imagem do suspeito nesta sexta-feira (11), pedindo a colaboração da população.

De acordo com o delegado Danniel Antony, adjunto da DEHS, o mandado de prisão temporária contra Kaíque foi expedido em abril deste ano pela Central de Plantão Criminal.

“Pedimos a colaboração da população com informações que possam levar ao paradeiro do indivíduo, para que ele seja localizado e preso”, destacou o delegado.

Como denunciar de forma anônima

A PC-AM reforça que qualquer informação que leve à localização de Kaíque Gomes pode ser repassada pelos números (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A identidade do denunciante será mantida em absoluto sigilo.

Leia mais:

‘Loirinho’ e ‘Caveirinha’ são procurados por roubos praticados em ônibus de Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱