Em três meses, mais de 300 foragidos da Justiça foram presos no Amazonas

De janeiro a março de 2025, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) capturou 311 foragidos da Justiça com mandados de prisão em aberto na capital e no interior do estado. No mesmo período de 2024, foram 182 prisões, o que representa um aumento de 70,8%. Os dados são do Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom).

Maioria das capturas ocorreu em Manaus

Dos 311 mandados cumpridos neste ano, 281 ocorreram em Manaus. Os demais 30 mandados foram executados nos seguintes municípios:

Autazes (5)

Humaitá (4)

Lábrea (4)

Coari (3)

Envira (2)

Anamã, Apuí, Barreirinha, Benjamin Constant, Manacapuru, Manicoré, Maués, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins e Rio Preto da Eva: 1 mandado cada

Ações constantes aumentam número de prisões

O comandante-geral da PMAM, coronel PM Klinger Paiva, afirmou que o número de capturas tem aumentado mês a mês. Segundo ele, isso se deve ao empenho dos policiais militares em retirar de circulação pessoas que poderiam cometer novos crimes.

Durante as abordagens, a Polícia Militar identifica indivíduos com mandados em aberto e, em algumas situações, encontra armas de fogo em posse dos foragidos. Essas armas, conforme explicou o coronel, poderiam ser usadas em novos roubos ou até homicídios.

“Então a captura desses indivíduos com mandado de prisão em aberto traz uma segurança maior para a população, que pode contar e confiar que a Polícia Militar está nas ruas, pronta para realizar a prisão daqueles que atentam contra a ordem pública”, disse o coronel Klinger.

Crimes mais frequentes

Entre os mandados cumpridos, o crime de roubo lidera com 109 registros. Em seguida, vêm o tráfico de drogas (70 mandados) e homicídios (39). Outros crimes também aparecem nos registros, como furto, estupro de vulnerável, falta de pagamento de pensão alimentícia, receptação e crime ambiental.

Unidades com maior produtividade

Nos três primeiros meses do ano, as unidades com maior número de capturas foram:

Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam): 59 mandados

30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom): 25 mandados

14ª Cicom: 24 mandados

24ª Cicom: 23 mandados

Força Tática: 17 mandados

Como denunciar

A PM orienta a população a denunciar atividades criminosas pelo disque-denúncia 181 ou pelo telefone 190. A identidade do denunciante é mantida em sigilo.

Leia mais:

Homem que perseguia e ameaçava primas é preso em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱