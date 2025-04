Dois homicídios são registrados em Manaus em menos de 4h

Dois homicídios foram registrados em menos de quatro horas, na madrugada deste sábado (12), em diferentes zonas de Manaus. As vítimas, identificadas como Alexandre Soriana da Silva, de 40 anos, e Elizangelo da Silva Bezerra, de 39, foram mortas a tiros em bairros distintos da capital. Os casos são investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Homem é executado no bairro Lírio do Vale

O primeiro crime ocorreu por volta de 1h16, na rua Costa e Silva, bairro Lírio do Vale, zona Oeste de Manaus. A vítima, Alexandre Soriana da Silva, foi encontrada morta no local após ser atingida por disparos de arma de fogo.

A equipe da DEHS foi acionada e realizou os primeiros procedimentos de investigação na cena do crime.

Horas depois, outro homicídio é registrado no Monte das Oliveiras

O segundo caso foi registrado às 4h32, na rua Yarapé, bairro Monte das Oliveiras, zona Norte da cidade. A vítima, Elizangelo da Silva Bezerra, de 39 anos, também foi morta por disparos de arma de fogo.

Assim como no primeiro caso, policiais civis da DEHS estiveram no local e iniciaram as investigações para identificar os autores e a motivação do crime.

Os dois homicídios seguem sob investigação da Polícia Civil do Amazonas, por meio da DEHS.

Leia mais:

Homem é executado a tiros em campo de futebol em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱