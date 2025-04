‘Eu errei’, diz Davi Brito ao anunciar fim de namoro

Ex-BBB revela detalhes emocionados do término dias após anunciar que será pai com a cirurgiã-dentista

Aos prantos, o ex-BBB Davi Brito anunciou, na madrugada deste sábado (12), o fim do relacionamento com a cirurgiã-dentista Adriana Paula. O término aconteceu poucos dias após o baiano revelar que será pai pela primeira vez.

O ex-motorista de aplicativo, que conquistou o público durante o Big Brother Brasil, desabafou nas redes sociais e compartilhou os motivos que levaram ao rompimento. Segundo ele, Adriana pediu um tempo no relacionamento após a repercussão do anúncio da gravidez.

“Se alguém quer sair da sua vida, deixe sair”, diz Davi

Durante a transmissão ao vivo, Davi desabafou sobre os sentimentos que está enfrentando após o rompimento.

“Se alguém quer sair da sua vida, deixe sair. Por mais que doa, mas deixe. Por mais que você corra atrás e não adiante”, declarou.

Ele reconheceu que errou ao anunciar a gravidez antes da parceira e pediu desculpas públicas.

“Eu errei porque não respeitei o momento dela de falar. Parece que eu cometi um crime em ter falado. Tudo bem que você não me quer mais, eu vou seguir minha vida”, disse.

Ex-BBB se defende de acusações

Davi contou que Adriana o acusou de usá-la para melhorar sua imagem diante do público e da ex-namorada Mani Reggo, com quem teve um relacionamento durante o reality.

“Eu não fiz isso não, eu te amei de verdade, saiba disso. Encontre alguém que cuide de você, melhor que eu. Eu torço pelo seu bem, pela sua vitória, que você se dê bem na vida. Eu não sou uma pessoa ruim”, afirmou.

Segundo ele, o motivo do rompimento foi a insatisfação da família de Adriana com a forma como ele revelou a gravidez publicamente.

“Desculpa se eu sou um lixo para você. Ser chamado que eu não presto, dói. Eu posso ter um temperamento forte, mas tenho sentimentos. Quando eu amo, é de verdade.”

Davi garante que vai assumir a paternidade

Apesar da separação, Davi reforçou que será um pai presente e amoroso. Ele revelou ter planejado morar com Adriana e o bebê em um novo apartamento.

“Eu estou sofrendo muito e para mim já chega. […] Vou me curar, me tratar disso, procurar ajuda psicológica. Vou parar de sofrer e viver minha vida e você vai ver que vai ser bem rápido porque eu estou cansado de sofrer e correr atrás”, afirmou.

“Eu vou ser um bom pai, nem que volte a rodar Uber”, prometeu o ex-BBB.

Gravidez foi descoberta após desejo inusitado

Na última terça-feira (8), Davi compartilhou com os fãs que será pai. Ele anunciou a novidade em uma live no Instagram, visivelmente feliz com a chegada do bebê.

“Estou muito feliz, porque a criança está vindo e eu vou ser um papai. Papai calabreso!”, disse.

O namoro com Adriana começou em janeiro deste ano. De acordo com Davi, o casal se conheceu em uma travessia de ferry-boat entre Salvador e a Ilha de Itaparica. O relacionamento começou oficialmente em 17 de janeiro.

Polêmicas e pressão das redes sociais influenciaram afastamento

Davi mencionou que a exposição pública e o surgimento de um ex-companheiro de Adriana nas redes sociais causaram desconforto.

“Foi um momento muito difícil para Adriana. Eu tive que conversar com ela, que apoiar ela: ‘Fama é assim mesmo, as pessoas querem saber o que a gente está fazendo, investigam as nossas vidas'”, comentou.

A suspeita da gravidez surgiu de forma inesperada, durante um passeio no shopping. Adriana mencionou um desejo e Davi logo percebeu algo diferente.

“Adriana olha pra mim e diz: ‘Davi, eu tenho um desejo’. Só que eu enxerguei algo de errado e falei: ‘Adriana, você está grávida’. Nisso, a gente fez o teste de gravidez. Adriana está grávida”, contou.

Apesar de não planejado, o ex-BBB afirmou que o casal recebeu a notícia com alegria. Adriana já está fazendo o pré-natal.

“Foi uma gravidez que ela não esperava que estava acontecendo, nem eu esperava, mas aconteceu. E, graças a Deus, nós temos plenas condições de zelar, cuidar e dar todo carinho e suporte que a criança precisa.”

