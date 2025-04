Mais de R$ 1,3 milhão em drogas são apreendidas no Amazonas

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu 20,02 quilos de entorpecentes, entre cocaína e pasta-base, na sexta-feira (11), durante uma operação na Base Fluvial Arpão 3, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus). O material estava escondido no forro de um freezer transportado por uma embarcação modelo ferry boat, que saiu de Tabatinga com destino a Manaus.

A droga foi localizada com o auxílio do cão policial Xerife, especializado em farejar entorpecentes.

Drogas estavam camufladas em freezer

Durante a abordagem realizada por volta das 17h30, a equipe da Base Arpão 3 contou com a atuação do cão Xerife, que indicou a presença de algo suspeito no convés de carga. Após buscas detalhadas, os policiais localizaram o freezer com compartimento adulterado.

No interior da estrutura, estavam escondidos 18 tabletes de entorpecentes, cuidadosamente camuflados no forro do equipamento.

Mais de 13 kg de cocaína e 6 kg de pasta-base

O material foi submetido à perícia técnica do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), que confirmou o tipo e peso da droga apreendida. Segundo o laudo, havia:

13,730 quilos de cocaína

6,290 quilos de pasta-base de cocaína

O volume apreendido representa um duro golpe ao crime organizado, com prejuízo estimado em mais de R$ 1,3 milhão.

