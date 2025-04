Três foragidos da Justiça são presos em zonas sul e leste de Manaus

Três homens com mandados de prisão em aberto foram presos na sexta-feira (11), em bairros das zonas sul e leste de Manaus. As prisões ocorreram durante patrulhamentos ostensivos e após o recebimento de denúncias anônimas.

Um homem de 35 anos, com mandado de prisão pelo crime de roubo, foi abordado na avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim. Ele trafegava em uma motocicleta Honda, de placa OAD 1538, quando foi reconhecido.

Durante a abordagem, não foram encontrados materiais ilícitos. A identidade do suspeito foi confirmada por meio do sistema de comunicação policial, que também apontou a existência do mandado. O indivíduo foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Mandado por tráfico

No mesmo dia, por volta das 21h20, outro foragido foi preso na rua Doutor Basílio, bairro Zumbi dos Palmares. O homem, de 28 anos, foi identificado durante uma incursão na área, após ser visto em atitude suspeita.

A consulta ao sistema revelou que havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. O suspeito já tinha antecedentes por tráfico e roubo. Ele foi encaminhado ao 14º DIP.

Tentativa de linchamento

Por volta das 21h30, um terceiro foragido foi encontrado na avenida Itacolomi, bairro Armando Mendes, após ter sido agredido por populares. Ele buscou abrigo no quintal de uma residência, onde foi localizado.

O homem admitiu estar foragido, informação confirmada em sistema. Após atendimento médico no Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio, ele também foi levado ao 14º DIP.

Denunciar foragidos

Casos como esses reforçam a importância das denúncias feitas pela população. Informações sobre suspeitos ou atividades criminosas podem ser repassadas anonimamente pelos números 181 (disque-denúncia) ou 190 (emergência).

