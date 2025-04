Homem mata amante com caneta dentro de motel

Samu foi acionado e tentou reanimar vítima, que não resistiu e morreu no local

Uma mulher foi assassinada com uma caneta por seu amante, na tarde da última sexta-feira (11), dentro de um motel em Santo André, na região do ABC Paulista (SP). O caso está sendo investigado pelo 2º Distrito Policial da cidade.

Vítima morreu ainda no local

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a vítima apresentava ferimentos no tórax e lesões na cabeça e no pescoço. O crime teria ocorrido após uma discussão entre o casal, que possui deficiência auditiva.

Segundo a investigação preliminar, o homem teria utilizado uma caneta para perfurar a barriga da mulher durante o desentendimento.

Samu tentou reanimar a vítima

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para socorrer a mulher, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O autor do crime foi detido e está à disposição da Justiça. O caso segue sendo apurado pela Polícia Civil.

(*) Com informações da CNN Brasil

