Palmeiras vira sobre o Corinthians e vence no Brasileiro Feminino

Na tarde deste sábado (12), o Palmeiras derrotou o Corinthians por 2 a 1, de virada, em pleno Parque São Jorge, pela 4ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. Com o resultado, as Palestrinas assumem a vice-liderança da competição, atrás apenas do Cruzeiro, que venceu o Juventude por 4 a 0.

Clássico eletrizante em São Paulo

O jogo começou com domínio das Brabas do Timão, que pressionaram nos primeiros minutos. Jogando em casa, o Corinthians criou boas chances, mas viu o Palmeiras crescer na partida à medida que encontrava espaços na defesa adversária.

O placar, no entanto, só foi alterado na segunda etapa. Aos 3 minutos, Andressa Alves aproveitou cruzamento de Tamires e abriu o marcador para o Corinthians.

Reação do Palmeiras no segundo tempo

Mesmo em desvantagem, o Palmeiras manteve o foco e buscou o empate. Aos 27 minutos, a zagueira Laís Estevam pegou rebote da defesa e acertou um belo chute para empatar o confronto.

Quando tudo indicava um empate, Laís foi derrubada por Thaís Ferreira na entrada da área aos 49 minutos. Na cobrança da falta, Andressinha bateu com perfeição e decretou a vitória por 2 a 1 para as visitantes.

Classificação

Com a vitória, o Palmeiras chega a sete pontos e assume a segunda colocação do campeonato. O Cruzeiro lidera com dez pontos, após goleada por 4 a 0 sobre o Juventude. O Corinthians permanece com seis pontos.

