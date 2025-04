CIF realiza fiscalização em bares das zonas Sul e Centro-Sul de Manaus

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) coordenou uma nova edição da Central Integrada de Fiscalização (CIF) entre a noite de sexta-feira (11) e a madrugada de sábado (12). A ação ocorreu em 11 bares das zonas sul e centro-sul de Manaus, com o objetivo de coibir o funcionamento irregular de estabelecimentos comerciais.

Durante a operação, cinco bares localizados nos bairros Flores, Centro e Distrito Industrial foram autuados por infrações como falta de licença sanitária, ausência de Auto de Vistoria (AVCB), desvios de energia elétrica e obstrução de via pública. Um paredão de som também foi apreendido.

Estabelecimentos autuados

Garagem 211 (bairro Flores)

O primeiro local vistoriado foi o Garagem 211, na rua Holanda. O bar foi autuado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) por não possuir o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Também foi notificado pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) por obstrução de via pública e publicidade irregular. A Visa Manaus autuou o estabelecimento pela falta de licença sanitária.

Centro de Manaus

No Centro da cidade, três bares foram autuados:

Bar Las Vegas (travessa Tamandaré): multado pela Diretoria de Atividades Técnicas (DAT/CBMAM) por falhas no sistema de segurança contra incêndio. A Amazonas Energia também identificou desvio de três fases de energia elétrica.

(travessa Tamandaré): multado pela por falhas no sistema de segurança contra incêndio. A também identificou desvio de três fases de energia elétrica. Mangueiras Bar : notificado pelo Implurb por reincidência na obstrução de via pública com mesas e cadeiras.

: notificado pelo por reincidência na obstrução de via pública com mesas e cadeiras. Bar Praça Bohemia: teve o fornecimento de energia suspenso pela Amazonas Energia por ausência de medidor e desvio nas três fases.

Distrito Industrial

No bairro Distrito Industrial, o bar Toca do Tigre foi autuado pela Visa Manaus por operar sem licença sanitária. Durante a fiscalização, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e o Detran-AM recolheram um paredão de som utilizado de forma irregular.

Acidente de trânsito também foi atendido

Durante o percurso da operação, o CBMAM também prestou atendimento a uma vítima de acidente de trânsito nas proximidades de um dos estabelecimentos fiscalizados.

(*) Com informações da assessoria

