Manaus (AM) – Uma quadrilha formada por dez pessoas, sendo sete homens e três mulheres, foi presa na tarde da terça-feira (9), no bairro Colônia Antônio Aleixo. Um arsenal de armas, munições, drogas, colete balístico, granadas e dinheiro foi encontrado com o grupo. Eles integram uma facção criminosa que atua naquela área da cidade.

De acordo com o capitão Thiago Dantas, da 28° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a ação conjunta iniciou após denúncias anônimas de que haviam armas, explosivos, drogas e materiais ilícitos em uma casa na rua 29 de julho.

“Reunimos as equipes da 4° Cicom, 28° Cicom, 28° DIP, Força Tática e Grupo Marte e conseguimos êxito em localizar todo esse material entorpecente. Granadas caseiras foram detonadas no local pelo Marte. Um dos alvos da operação era o 01 da área, responsável por explosivos de uma facção que atua no Estado e por ataques criminosos”, explicou o capitão.

Dantas destacou que o local funcionava como ponto de apoio da facção criminosa e que os materiais ilícitos seriam usados em ataques a outras facções.

“Há inclusive dinheiro estrangeiro, vários tipos de arma, coletes balísticos, tornozeleira rompida e principalmente a presença dessas granadas. Estivemos desde as primeiras horas da manhã na rua para combater o crime organizado”, declarou.

Os suspeitos e o material apreendido foram apresentados no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

