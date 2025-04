Gêmeas siamesas passam por exames para avaliar possível separação em Manaus

As gêmeas siamesas Yasmin Vitória e Eliza Vitória, com apenas quatro dias de vida, realizaram tomografia e ressonância magnética neste sábado (12), na Fundação Hospital do Coração Francisca Mendes (FHCFM), na Zona Norte de Manaus. Os exames integram o processo de avaliação cirúrgica para analisar a possibilidade de separação.

Exames envolvem equipe multidisciplinar

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), o objetivo dos exames é identificar se há órgãos ou vasos sanguíneos compartilhados entre as irmãs. A avaliação será essencial para definir as condições e a viabilidade da cirurgia.

“Nós preparamos toda a nossa equipe, nosso corpo clínico, e o parque de imagem que hoje está ampliado”, destacou Roberta Nascimento, diretora-presidente da FHCFM.

Cerca de 50 profissionais estiveram envolvidos no procedimento, incluindo enfermeiros, cardiopediatras, pediatras, anestesistas, cirurgiões e radiologistas, garantindo toda a segurança durante os exames.

FOTOS: Antonio Lima/Secom

Diagnóstico final será definido com base nos exames

De acordo com Mônica Melo, secretária executiva adjunta de assistência da SES-AM, os exames desta manhã encerram a etapa de investigação médica:

“A partir de hoje, a gente fecha esse diagnóstico se há órgãos ou não compartilhados para se tomar uma decisão clínica. Os médicos, em conjunto com a família, decidem onde e que tipo de procedimento será realizado.”

Acompanhamento contínuo desde o nascimento

FOTOS: Antonio Lima/Secom

As gêmeas siamesas nasceram na última quarta-feira (09/04), ligadas pelo tórax e abdômen, na Maternidade Ana Braga, referência em partos de alto risco na zona leste de Manaus. A mãe das crianças, Elizandra da Costa, de 22 anos, é do interior do Pará e estava em acompanhamento pré-natal de risco na capital desde novembro de 2024.

Após os exames, as meninas retornaram à Maternidade Ana Braga, onde continuam sob cuidados especializados, ao lado da mãe.

(*) Com informações da assessoria

