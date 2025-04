Trânsito terá reforço de 80 agentes durante Maratona de Manaus 2025

Ação contará com cerca de 80 agentes e mudanças em mais de 20 linhas de ônibus

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai monitorar neste domingo (13), a Maratona de Manaus 2025, com apoio de aproximadamente 80 agentes de trânsito. A operação ocorrerá durante toda a manhã.

A largada das provas será às 4h, no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (sambódromo). O evento contará com quatro percursos: 42 km, 21 km, 10 km e 5 km.

Avenida Constantino Nery será interditada

Para garantir a segurança dos participantes, o IMMU interditará totalmente a avenida Constantino Nery, no sentido bairro/Centro, entre as avenidas Pedro Teixeira e Lóris Cordovil. O bloqueio ocorrerá das 0h às 10h.

Alterações nas linhas de ônibus

Além da interdição, o trânsito contará com desvios de 27 linhas de ônibus entre 4h e 9h. O objetivo é garantir a fluidez no tráfego e minimizar os impactos durante a maratona.

Itinerários modificados:

Linhas 011, 302, 305, 306, 319, 320, 321, 324, 330, 340, 356, 357, 430, 444, 448, 454, 455, 500, 560 e 640 seguirão pelas avenidas Torquato Tapajós, Djalma Batista, Álvaro Maia, Brasil e Elvira Dantas, retornando à Constantino Nery.

Linhas 540, 652 e 118:

Acessarão a avenida Darcy Vargas, com desvio pela Doutor Theomário Pinto da Costa e retorno na rotatória das Letras.

Linhas 012, A200, A204 e 215:

Passarão pelas avenidas Dom Pedro e Theomário Pinto, com retorno à Constantino Nery, nas proximidades do complexo viário dos Bilhares até a Estação Arena.

Linhas A222, A225, 213 e 227:

Utilizarão a avenida Lóris Cordovil, rua Vivaldo Lima, travessa dos Franceses, Djalma Batista e, no caso das linhas A222 e A225, também a rua da Indústria.

Linhas 010, 214 e 223:

Acesso pelas avenidas Dom Pedro e Theomário Pinto, retomando o trajeto pelas avenidas Djalma Batista ou Darcy Vargas.

Linha 640 (bairro/Centro):

Desviará pelas avenidas Torquato Tapajós, Mário Ypiranga, Djalma Batista e rua da Indústria, com retorno pela Estação E2.

O IMMU orienta que motoristas evitem as áreas interditadas e utilizem rotas alternativas durante o período da prova.

Percursos da Maratona de Manaus 2025

Percurso de 42 km – Largada às 4h

Saída na parte de trás do sambódromo, com trajeto pelas avenidas Pedro Teixeira, Constantino Nery, São Jorge, Coronel Teixeira, Brasil e Coronel Cyrillo Neves, até a ponte Jornalista Phelippe Daou. O retorno segue o mesmo caminho até o sambódromo.

Percurso de 21 km – Largada às 4h

Segue o mesmo início até a rotatória do Carrefour. O retorno acontece pelas avenidas São Jorge, Constantino Nery, Epaminondas, rua 10 de Julho, Getúlio Vargas e Leonardo Malcher, finalizando no sambódromo.

Percurso de 10 km – Largada às 4h10

O trajeto vai da alameda do Samba até a avenida Pedro Teixeira e segue pela Constantino Nery até a entrada do Terminal de Integração 1 (T1), com retorno até o sambódromo.

Percurso de 5 km – Largada às 4h10

Segue a mesma rota do percurso de 10 km, com retorno próximo ao Centro Universitário Fametro e final no sambódromo.

