SSP-AM intensifica ‘Operação Impacto’ em Manaus e no interior do AM

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) intensificou a Operação Impacto, que atua simultaneamente em Manaus, na região metropolitana e nos municípios do Baixo e Médio Amazonas. A ação integrada da Polícia Militar (PMAM), Polícia Civil (PC-AM) e do Departamento de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) já resultou na apreensão de drogas, armamentos e na prisão de suspeitos de tráfico.

“Estamos atuando muito fortemente em várias frentes com diversas operações e o Impacto é uma delas. Nossos policiais militares, civis irmanados com o Detran, estão atuando simultaneamente em Manaus, na Região Metropolitana e no Baixo e Médio Amazonas com um único objetivo, que é levar mais segurança ao povo do nosso estado e em breve, alcançando outras regiões também”, afirmou o secretário da SSP-AM, Vinícius Almeida.

Prisões e apreensões no Baixo Amazonas

Desde 3 de abril, data de início da operação em Itacoatiara, a 176 quilômetros de Manaus, a força-tarefa apreendeu uma submetralhadora, um carregador e prendeu dois suspeitos de envolvimento com o tráfico. Com o casal — uma mulher de 55 anos e um homem de 28 —, os agentes encontraram 28 porções de oxi, R$ 480 em espécie e um celular.

Urucurituba: ações em andamento

Em Urucurituba, a 208 quilômetros da capital, três pessoas foram presas nos dois primeiros dias de operação. Dois homens e uma mulher foram detidos por tráfico de drogas e maus-tratos a animais. As apreensões incluíram 36 porções de maconha, uma ave da espécie curica, um punhal, uma faca e três celulares.

Expansão para novos municípios

A Operação Impacto já foi realizada em 14 municípios, abrangendo a capital, cidades da região metropolitana e do interior. Em abril, a operação deve alcançar mais três cidades do Amazonas, totalizando cerca de 18 municípios atendidos.

Tecnologia e integração no combate ao crime

Em Manaus, a operação atua em áreas com maior reincidência de crimes, com foco em ações preventivas, ostensivas e investigativas. As forças de segurança contam com o apoio dos órgãos de fiscalização estaduais e municipais.

Além disso, a operação utiliza os sistemas Paredão e RecuperaFone, que contribuem para a identificação de veículos e celulares roubados, fortalecendo o combate à receptação.

