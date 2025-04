Mais de 100 mil famílias do AM receberão peixe durante a Semana Santa

Distribuição faz parte do programa Peixe no Prato Solidário e contempla famílias em situação de vulnerabilidade em todo o Amazonas.

Manaus (AM) – Cerca de 500 entidades sociais devem ser beneficiadas este ano com a distribuição de mais de 300 toneladas de pescado por meio do programa Peixe no Prato Solidário, promovido pelo Governo do Amazonas. A ação, iniciada nesta segunda-feira (14), tem como objetivo atender mais de 100 mil famílias em situação de vulnerabilidade durante a Semana Santa.

Durante a entrega simbólica, o governador Wilson Lima destacou o papel das instituições contempladas:

“Essas instituições cuidam de pessoas em situação de vulnerabilidade social, famílias que, de outra forma, não teriam condições de adquirir esse pescado. Todas estão devidamente cadastradas no Fundo de Promoção Social, Seas, Sejusc, ADS, ou seja, fazem parte do sistema do Governo do Estado”, afirmou.

Nesta edição, o governo distribui 305 toneladas de peixe, armazenadas em dez caminhões preparados no Parque Multiuso de Exposição Agropecuária Dr. Eurípedes Ferreira Lins, na BR-174. As entregas seguem até quinta-feira (17), das 8h às 18h.

Com investimento de R$ 5,2 milhões, o programa é financiado pelo Programa de Assistência Familiar (PAF), desenvolvido pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS). A ação integra as políticas públicas de apoio ao setor primário, promovendo a agricultura familiar e levando alimento à mesa de quem mais precisa.

A presidente do abrigo Oásis, Irajane Sousa, agradeceu a iniciativa:

“Essa é uma semana especial, de Páscoa, e esse gesto demonstra sensibilidade. Significa que o governo se importa com os vulneráveis”, disse. A instituição atua há oito anos com segurança alimentar e acolhimento de famílias.

O pescado entregue vem de piscicultores da capital e dos municípios de Iranduba, Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Novo Airão, Careiro e Manacapuru. Desde a criação do programa, em 2021, mais de mil toneladas de peixe já foram distribuídas.

A solenidade contou com a presença dos deputados estaduais Adjuto Afonso e João Luiz, além de representantes do Fundo de Promoção Social e secretários do sistema de produção rural.

