Feirão do Pescado 2025 vai ofertar peixe com preços baixos em Manaus; saiba onde

Tradição na Semana Santa, o Feirão do Pescado 2025 comercializa o pescado com preços abaixo dos praticados pelo mercado. Nesta edição, serão mais de 100 toneladas que serão vendidas em três pontos da capital. A expectativa é que mais de R$ 2,5 milhões sejam movimentados na economia local.

O evento acontece durante três dias em diferentes zonas da capital.

Confira os dias, horários e locais do feirão:

🗓 Quarta a sexta-feira (16, 17 e 18 de abril)

📍 Arena Amadeu Teixeira – Zona Centro-Sul

– Zona Centro-Sul 📍 Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola – Zona Norte

– Zona Norte 📍 Centro Cultural dos Povos da Amazônia – Zona Sul

– Zona Sul 🕖 Horários de atendimento: Quarta e quinta-feira (16 e 17/04): das 7h às 19h Sexta-feira (18/04, feriado): das 7h às 13h



No feirão, mais de 45 piscicultores comercializarão pescado de três espécies: tambaqui, matrinxã e pirarucu. Os peixes fazem parte da produção de piscicultores de Manaus; Presidente Figueiredo; Manacapuru; comunidade Novo Remanso, em Itacoatiara; Maués; Iranduba e Rio Preto da Eva.

Serviços

O evento contará, ainda, com serviço de limpeza e retirada da espinha de espinha e estandes das Feiras peixe da ADS, com a comercialização de frutas, hortaliças, fornecidas diretamente pelo produtor rural. Além disso, os três locais contarão com o reforço nas medidas de segurança, acessibilidade e higiene.

Em 2024, o Feirão do Pescado – Edição Semana Santa, comercializou mais de 117 toneladas de peixes, movimentando cerca de R$ 2,8 milhões. Durante os três dias de evento, mais de 45,5 mil pessoas visitaram os locais do feirão.

