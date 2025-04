Homem descumpre medida em favor de adolescente e é preso em Manaus

Um homem de 32 anos foi preso, nesta segunda-feira (14), pelo descumprimento de medida protetiva em favor de sua ex-companheira, uma adolescente de 17 anos. A prisão foi realizada no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a delegada Roberta Merly, titular da DECCM Norte/Leste, o homem não aceitava o fim do relacionamento e enviava diversas mensagens com ameaças à vítima por meio das redes sociais. Em razão dessas ameaças, foi concedida uma medida protetiva de urgência à jovem.

“O homem descumpriu a ordem judicial e a vítima compareceu à unidade policial para relatar o ocorrido. A nossa equipe de investigação deu início às diligências e conseguimos localizá-lo e prendê-lo no bairro Coroado”, explicou a delegada.

Procedimentos

O homem irá responder pelo crime de descumprimento de medida protetiva e permanecerá à disposição da Justiça.

